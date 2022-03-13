Samsun'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Samsun'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Samsun'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi üzerinde bir binanın üçüncü katında yalnız yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen G.Y. evini ateşe verdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen G.Y, sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

İtfaiye, Samsun, Yangın, Güncel, Haberler

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