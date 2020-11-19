Samsun'da bir evde 560 uyuşturucu hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da bir evde 560 uyuşturucu hap ele geçirildi

19.11.2020 16:56 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:00
Samsun'da bir evde 560 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da bir evde arama yapan narkotik polisi 560 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ele geçirdi.

Samsun'da bir evde arama yapan narkotik polisi 560 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları H.Ş. isimli şahsa ait adreste yaptıkları aramada, 560 kapsül sentetik ecza ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 245 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili H.Ş. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.Ş. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da bir evde 560 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Konya'da 6 bin 223 uyuşturucu hap ele geçirildi
Konya'da 6 bin 223 uyuşturucu hap ele geçirildi
Yabancı bayraklı gemide uyuşturucu hap ele geçirildi
Yabancı bayraklı gemide uyuşturucu hap ele geçirildi
Aksaray'da 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Aksaray'da 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola İrem Derici Fatih Artman
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Şenol Güneş Caner Erkin Samet Aybaba
Tüm Haberler Faiz Uefa Milli Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da bir evde 560 uyuşturucu hap ele geçirildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 17:01:31. #1.15#
title