Samsun'da Bir Evde 2 Adet Tabanca Ele Geçti

Samsun'da bir evde arama yapan polis, 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte çok sayıda mermi ele geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun'da ruhsatsız silah suçuna yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde, Metin Y.'nin evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 2 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, bu tabancaları ait 3 adet şarjör ve şarjörler içerisinde toplam 16 adet 9 milimetre çaplı mermi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN