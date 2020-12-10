Samsun'da bir evde 1 kilo 311 gram esrar ele geçirildi

Samsun'da bir evde yapılan aramada 1 kilo 311 gram esrar ele geçerken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir evde yapılan aramada 1 kilo 311 gram esrar ele geçerken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan V.Ç.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kilo 311 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili V.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı