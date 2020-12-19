Samsun'da bir doktor kendisine Kovid-19 bulaştırmaya çalıştığı iddiasıyla eşinden şikayetçi oldu

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir doktor, eşinin kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştırmaya çalıştığı iddiasıyla polise başvurdu.