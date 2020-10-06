Samsun'da bir doçent FETÖ'den tutuklandı
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Samsun'da bir doçent FETÖ'den tutuklandı

06.10.2020 18:05 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:09
Samsun'da bir doçent FETÖ'den tutuklandı

Samsun'da görev yapan bir doçent doktor, FETÖ soruşturması gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da görev yapan bir doçent doktor, FETÖ soruşturması gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi'nde görevli Doç.Dr. F.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da bugün yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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