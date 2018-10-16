Samsun'da Bir Devrin Sonu

23 Şubat 1975'te Trabzonspor maçı ile faaliyete geçen, Eski Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımına başlanırken, tribünün bir bölümünün yıkılmayarak anıt olarak değerlendirilmesi düşünülüyor.

20 Mayıs 2017'de son kez kırmızı-beyazlılara ev sahipliği yapan Eski Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımı devam ediyor. Stadın çevresi, demirleri ve koltukları sökülürken, bazı kısımlarının da kabası yıkılmaya başlandı. Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Krayılmaz, stadın maraton tribünü kısmının yıkılmayarak Millet Bahçesi olarak değerlendirilecek alanda anıt olarak kalabileceğini ifade etti.

"Tarihi stat, Millet Bahçesi olacak"

Tarihi stadın Millet Bahçesi olarak değişeceğini belirten Ahmet Güral Karayılmaz, "Duygusal bir an yaşıyoruz. Tarihi 19 Mayıs Stadyumu belki de bir tarih elini ayağını çekiyor. 2014 yılında TOKİ ile yapılan karşılıklı anlaşma gereği bu alanların tamamı TOKİ'ye devredilmiş. Dolayısıyla TOKİ de burada bazı tasarruflarda bulunacaklardı. Cumhurbaşkanımızın Millet Bahçesi yapma düşüncesi ortaya çıkınca burasının yeşil alan olarak kalması güzel de bir düşünce oldu. Böylece bu bölgedeki insanların sürekli gelip gidecekleri, sosyal zamanlarını geçirecekleri, sportif etkinlikler yapabilecekleri çok güzel bir alan haline dönüşecek. Bunun projeleri yapılıyor. Biz de burada bulunan ofislerimiz ve eşyalarımızın boşaltılması işlemlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Stadın bir bölümü anıt olarak kalabilir"

Stadın maraton kısmının anıtlaştırılabileceğinin altını çizen Karayılmaz, şunları söyledi:

"Stadın bir tarafının anıtlaştırılması veya müze yapılması konusu tartışılıyor. Samsunspor Kulübü tarafından da böyle bir başvuru oldu. Stadın bir bölümünün yıkılmayarak anıt olarak kalması güzel bir fikir olabilir. İnşallah bu konuda bir gelişme olursa bu bölgenin güzel bir tarafını yakalamış olacağız. Yıkım için 4 ay demiştim. Müteahhit firma ile görüştük, 2,5 ay içerisinde burayı tamamen terk etmeyi planlıyorlar. Yaklaşım 20 çalışan ile yıkım hızlı bir şekilde ilerliyor. Yıkım her gün kademe kademe ilerliyor. Yıkım kışa bitecek. Anıt olarak tribünün maraton kısmı düşünülüyor. Bunun teknik detaylarını yetkililer belirleyecek. Stat aydınlatmaları ve direkleri için Amasya'dan bir talep gelmişti. Yaklaşık 1 yıldır bu konu gündemde. Sonucuna bakacağız. Anadolu'da bir stadı aydınlatması bizlere de mutluluk verir."

4 ayda tamamlanması beklenen yıkımın beklenenden daha kısa süreceği tahmin ediliyor. - SAMSUN