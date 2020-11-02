Samsun'da bir çocuk evinin önündeki su birikintisinde ölü bulundu
02.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:58
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 yaşındaki Nisanur evinin önündeki su birikintisinde ölü bulundu.
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 yaşındaki Nisanur evinin önündeki su birikintisinde ölü bulundu.
Karıncak Mahallesi'nde çiftçi M.Y, evinde kızı Nisanur Y'yi bulamayınca bahçede aramaya başladı.
Baba, bu sırada evin önündeki içi balçık dolu su birikintisinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü