Samsun'da Bir Astsubay Fetö'den Gözaltına Alındı

Samsun'da bir astsubay, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden açığa alınan ve hakkında yakalama müzekkeresi bulunan astsubay B.Y., Samsun'da gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN