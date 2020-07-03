Samsun'da bir araçta makineli tabanca bulundu Samsun'un Bafra ilçesinde bir araçta makineli tabanca ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir araçta makineli tabanca ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan şüpheli bir araçta, 40 mermi kapasiteli otomatik makineli tabanca, 19 fişek ile bir şarjör bulundu.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise bir ruhsatsız av tüfeği ile 4 fişek daha ele geçirildi.

Araçtaki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA