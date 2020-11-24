Samsun'da binanın dış sıvasından düşen parçalar tehlike oluşturdu
24.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:02
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın dış sıvasından düşen parçalar, tehlikeye neden oldu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın dış sıvasından düşen parçalar, tehlikeye neden oldu.
Ulugazi Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde 8 katlı bir binanın dış sıvasından yola parçalar düştü.
Parçaların isabet ettiği bir otomobilde hasar oluşan olayda yaralanan olmadı.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek