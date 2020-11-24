Samsun'da binanın dış sıvasından düşen parçalar tehlike oluşturdu
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Samsun'da binanın dış sıvasından düşen parçalar tehlike oluşturdu

24.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:02
Samsun'da binanın dış sıvasından düşen parçalar tehlike oluşturdu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın dış sıvasından düşen parçalar, tehlikeye neden oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın dış sıvasından düşen parçalar, tehlikeye neden oldu.

Ulugazi Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde 8 katlı bir binanın dış sıvasından yola parçalar düştü.

Parçaların isabet ettiği bir otomobilde hasar oluşan olayda yaralanan olmadı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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