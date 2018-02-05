Samsun'da Bıçaklı ve Silahlı Yaralama Şüphelileri Tutuklandı
Samsun'da bıçaklı ve silahlı yaralama olaylarına karışan 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun'da bıçaklı ve silahlı yaralama olaylarına karışan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde Mehmet Gözde'nin (36) tabancayla yaralanması ve Karadeniz Mahallesi'nde Emre Sağlam'ın (24) tabancayla, Abdullah Düğdü'nün de (24) bıçakla yaralanması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Her iki yaralama olayının şüphelileri Enes U. (19) ile Hasan A. (22) ekiplerce gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.