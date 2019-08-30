30.08.2019 14:04

Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

Samsun'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada Mustafa E. (54), vücudunun 14 yerine aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, kaçtıkları sırada yakalanan 2 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Ağustos'ta İlkadım İlçesi İstiklal Caddesi üzerine meydana geldi. İddialara göre otomobiliyle seyir halinde olan Hakan K. ve Emrah K., çorbacı önünde beklemekte olan Mustafa E. ile henüz bilinmeyenden nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hakan K. otomobilden aldığı sopa ve bıçakla Mustafa E.'ye saldırdı. Mustafa E., çıkan kavgada vücudunun 14 farklı yerinden bıçaklandı. Yaralanan Mustafa E.'nin arkadaşlarının da kavgaya karışmasıyla iki grup arasında sopalı ve tekmeli kavga büyüdü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa E., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Mustafa E.'ye toplam 58 dikiş atıldığı tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, bölgeden otomobille kaçan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan K. tutuklanırken, Emrah K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan sopalı bıçaklı kavga anı da çevredeki işyerine ait güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, iki grubun tartışma sonrası kavgaya tutuştuğu, bıçaklı saldırıda bulunan şüphelilerin araçla kaçtığı görülüyor.

Kaynak: DHA