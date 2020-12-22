Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan veteriner hekim yaralandı
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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan veteriner hekim yaralandı

22.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:03
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan veteriner hekim yaralandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan veteriner hekim, hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan veteriner hekim, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yakakent Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Ercan Candan, Kozköy mevkisinde otomobiline bineceği sırada Ferdi Y'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralanan Candan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Candan'ın otomobilinin lastiklerini de kestiği belirlenen zanlı, Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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