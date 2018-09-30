Samsun'da Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gün önceki kavganın devamı olarak bıçaklı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Orhan Çelikbilek, sırtından, kalp bölgesinden, omzundan ve boynundan olmak üzere 7 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Orhan Çelikbilek, özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Çelikbilek'in hastanenin acil servisine geldiğinde öldüğü tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Orhan Çelikbilek'in ölümüyle ilgili bıçaklı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Hasan T.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN