Samsun'da Bıçaklı Saldırıya Uğrayan 2 Kardeş Yaralandı

Samsun'daki kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralanırken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Erdost S.D. (25) sağ göğsünden, kardeşi Candost E.D. (19) ise sırtından bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaralama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen E.G. (18) ile darp olayına karışan Zafer T.S.'yi (19) yakalanarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan E.G. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan E.G. ve Zafer T.S. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN