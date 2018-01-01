Samsun'da Bıçaklı Saldırıya Uğrayan 2 Genç Hastanelik Oldu

Samsun'da yeni yılın ilk olayında bıçaklı saldırıya uğrayan 2 genç yaralandı.



Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Birlik Sokak'ta saat 00.10'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Hidayet Ç. ve Fatih E. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN