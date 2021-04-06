Samsun'da bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı
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Samsun'da bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklı saldırıya uğrayan İ.S.(42) ve B.A.(31) yaralanarak hastanelik oldular. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili İ.Y. (29), İ.B. (24) ve T.C.A.'yı (23) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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