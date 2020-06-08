Samsun'da bıçaklı saldırı şüphelisi tutuklandı
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Samsun'da bıçaklı saldırı şüphelisi tutuklandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan ise mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bıçaklı saldırı şüphelisi tutuklandı
08.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:39

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan ise mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.K. (20) sırtının 2 yerinden yaralandı. M.K. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, bıçaklı saldırı düzenlediği iddia edilen Ö.F.S.(29) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Ö.F.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.F.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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