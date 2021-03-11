Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

11.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:20
Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik oldu.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.Y. ve K.Z. çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen M.T.K. ve yanında bulunan kardeşi S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Hülya Avşar Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ali Şansalan Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 22:22:44. #1.16#
title