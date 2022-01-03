Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Ş.Ç.(24) sol omzundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.A.(27) ise polis tarafından gözaltına alındı.

İfadesi alınan M.A. serbest bırakıldı. - SAMSUN

Evin çatısına kontrole çıkan genç, korkunç manzarayla karşılaştı! Amcası kendisini asmış

Evin çatısına kontrole çıkan genç, korkunç manzarayla karşılaştı! Amcası kendisini asmış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title