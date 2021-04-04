Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağı evinde bıçaklı saldırıya uğrayan S.S.(38) kolundan yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.S. tedavi altına alındı. S.S. kendisini İ.A.'nın bıçakladığını söyledi. Polis kaçan bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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