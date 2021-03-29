Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Donurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.(48) ile E.Ö.(28) arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğrayan A.S., vücudunun 2 yerinden bıçakla yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan A.S. tedavi altına alındı. E.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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