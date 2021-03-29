Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Donurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.(48) ile E.Ö.(28) arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğrayan A.S., vücudunun 2 yerinden bıçakla yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan A.S. tedavi altına alındı. E.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı