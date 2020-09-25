Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

25.09.2020 22:21 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:21
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Y.A. yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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