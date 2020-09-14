Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu bir genç yaralanarak hastanelik olurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
14.09.2020 16:24 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:28

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu bir genç yaralanarak hastanelik olurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklanan Irak uyruklu Ali R.A.A.J.(21) 3 yerinden yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili Irak uyruklu Ameer I.M.A.A.'yı (19) gözaltına aldı. Olayla ilgili Irak uyruklu bir kişinin arandığı öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan Iraklı genç bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ameer I.M.A.A. kendisinin bıçaklanan gence sadece yumruk attığını, bıçağı firarda olan arkadaşı S.M.'nin kullandığını söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ameer I.M.A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Halife Hafter Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Erol Evgin Deniz Seki Hande Erçel Demet Akalın
Spor Arda Turan Metin Oktay Gökhan Töre Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Milli Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 16:28:48. #1.15#
title