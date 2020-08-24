Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralanarak hastanelik oldu.
24.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:39
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, İlkadım ilçesinin Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan U.D. (23) sırtından ve kolundan yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan U.D. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen F.Y. polis tarafından gözaltına alındı. - SAMSUN
Kaynak: İHA