Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesinin Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan U.D. (23) sırtından ve kolundan yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan U.D. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen F.Y. polis tarafından gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA