Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

06.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:25
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Olay, Samsun'un ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde saat 17.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.T. (47) bacaklarından ve elinden yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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