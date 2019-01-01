Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Serkan B., yaralandı. Kendi imkanları ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis bıçaklı saldırı düzenlediği iddia edilen Müslüm G.'yi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA