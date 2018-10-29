Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan Şehit Başsavcı Murat Uzun Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan S.A., sırtından yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen S.A., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan ve bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN