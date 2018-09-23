Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fuar alanı mevkisindeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Levent K.(31) göğsünden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan L.K. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren bir kişi devriye gezen bekçiler tarafından yakalanarak Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN