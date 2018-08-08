Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Ramazan B. (32) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ağır yaralanan Ramazan B. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN