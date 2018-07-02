Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı
Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Nizamettin G.(43) ağır yaralandı. 4 yerinden bıçaklanan yaralı şahıs Çarşamba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
YORUMLAR