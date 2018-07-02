Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Nizamettin G.(43) ağır yaralandı. 4 yerinden bıçaklanan yaralı şahıs Çarşamba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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