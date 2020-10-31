Samsun'da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı
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Samsun'da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı

31.10.2020 09:55 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:44

Samsun'da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı Samsun Anıtpark'ta vatandaşlara bıçak çeken bir saldırgan korku ve panik oluşturdu.

Samsun'da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı

SAMSUN - Samsun Anıtpark'ta vatandaşlara bıçak çeken bir saldırgan korku ve panik oluşturdu.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark'ta saat 08.40'ta meydana geldi. Bir şahıs parktan geçen vatandaşlara rastgele hakaret etti. Belinde bulunan ekmek bıçağını teşhir ederek insanları tehdit etti. Bıçak sallayarak parkta tehlike saçan saldırgan, çevredekilerin tepkisini çekti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler şahsı yakalayarak üst aramasını gerçekleştirdi. Şahsı gözaltına alan ekipler polis aracına bindirerek Gazi Polis Merkezi'ne götürdü. Kimliği belirsiz şahsın bir uyarı levhasına bıçakla zarar verdiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı
Samsun'da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı
Samsun'da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı
Samsun'da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı
Samsun'da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı
Samsun'da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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