Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

17.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:30

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Y.D. (29) kız arkadaşıyla arkadaşlık ettiğini öğrendiği M.İ. (26) ile İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.İ. yanında bulunan bıçakla H.YD'yi karnından bıçakladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.Y.D. tedavi altına alındı.

M.İ. ve yanındaki arkadaşı B.İ. (29) suç aleti bıçakla Gazi Polis Merkezi ekiplerince yakalandı.

Zanlılar işlemleri için Asayiş Şubesine teslim edildi.

Kaynak: AA