Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada yabancı uyruklu 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada yabancı uyruklu 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Caddesi'nin Övgü Sokak ile birleştiği bölgede Irak uyruklu H.M.S. (33), B.M.A.J.J. (29) ve A.R.A.J. (22) ile 55 MA 1016 plakalı hafif ticari araçta bulunan M.R.H.H. (20), H.M.K.S. (20) ve F.K.K.N.K. arasında tartışma çıktı.

Aracın kapısını yerinden çıkartan grup, içeride bulunanların vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Yaralılar, durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerden H.M.S. ve A.R.A.J. kısa sürede ekiplerce yakalanırken B.M.A.J.J'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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