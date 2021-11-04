Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bıçaklı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bıçaklı Kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Çay Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'ta E.F. (26) ile A.D. (27) arasında "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, cebinden çıkardığı bıçakla E.F'yi bacağından yaraladı.

E.F, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D. ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis kendini böyle savundu: Gözüm kararmıştı

Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis kendini böyle savundu: Gözüm kararmıştı

 Selçuk Bayraktar: 'Tüm gayretlerimiz gençlerimizin geleceği için'

Selçuk Bayraktar: "Tüm gayretlerimiz gençlerimizin geleceği için"

 11 yaşındaki Yiğit, koronayı atlatıp taburcu olduğu gün kalp krizinden yaşamını yitirdi

11 yaşındaki Yiğit, koronayı atlatıp taburcu olduğu gün kalp krizinden yaşamını yitirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title