Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

SAMSUN'da para meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi, bıçakla yaralandı.

SAMSUN'da para meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi, bıçakla yaralandı.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde Egemen K. (19) ve arkadaşı Barış T. (18), para meselesi yüzünden husumetli oldukları belirtilen İ.C.K. (17) ile sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada birbirlerine bıçakla saldıran 3 kişi, kalça ve baldır kısımlarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün