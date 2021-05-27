Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün - Haberler | Güncel

SAMSUN'da para meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi, bıçakla yaralandı.

SAMSUN'da para meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi, bıçakla yaralandı. 

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde Egemen K. (19) ve arkadaşı Barış T. (18), para meselesi yüzünden husumetli oldukları belirtilen İ.C.K. (17) ile sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada birbirlerine bıçakla saldıran 3 kişi, kalça ve baldır kısımlarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün

Üç genç kız saç saça baş başa böyle kavga etti
Üç genç kız saç saça baş başa böyle kavga etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Murat Boz Müge Anlı Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 18:03:06. #1.13#

title