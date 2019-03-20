Samsun'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Irak uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kale Mahallesi Tütün İskelesi yanında Irak uyruklu grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen Irak uyruklu bir kişi ile Ammar Ramzı M. ve Khalıd Mohammed J. bıçakla yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ismi öğrenilemeyen kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar da Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA