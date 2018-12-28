Samsun'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Samsun'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 30 Ağustos Parkı yanında gece meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bıçaklı kavgada Onur D., Şafak Ç. ve Yasin S. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA