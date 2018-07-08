Samsun'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Samsun'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Samsun’da bıçaklı ve tüfekli kavgada bıçaklanan 2 kişi hastanelik olurken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Samsun'da bıçaklı ve tüfekli kavgada bıçaklanan 2 kişi hastanelik olurken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir restoranda gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sarasında bıçaklı saldırıya uğrayan M.A. (40) ve A.A. (47) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen A.C.Ç. (20) ve olay sırasında tüfekle ateş açtığı iddia edilen Y.E. (36) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına altına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.C.Ç. ve Y.E. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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