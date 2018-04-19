Samsun'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde aralarında çıkan kavgada 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Taflan Çakırlar Yalı Mahallesi'nde Davut B. ve Süleyman B. ile sigara yakmak için çakmak istedikleri Selim S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selim S, bıçakla Davut B. ve Süleyman B'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

Davut B. ve Süleyman B. de Selim S'yi baltayla darbetti.

Davut B. ve Süleyman B, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Selim S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.