Samsun'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde pazarda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde kurulan pazarda, pazarcılar Enes Y. ve babası Ömer Y. ile Uğur ve Ufuk A. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Uğur ve Ufuk A. kardeşler bıçakla yaralandı.

Yaralı kardeşler olay yerine yakın özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Uğur A, burada yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından şüpheli Enes Y. gözaltına alındı.