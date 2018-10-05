Samsun'da Bıçaklı Kavga

Samsun'un Canik ilçesinde bir kadın, aralarında eski erkek arkadaşının da bulunduğu 4 kişiyi bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, Engincan D. (22), eski kız arkadaşı Yonca S. (18) ile sosyal medyada bir paylaşıma yapılan yorum nedeniyle telefonda tartıştı.

Engincan D, Karşıyaka Mahallesi Manisa Sokak'ta buluştuğu Yonca S'yi darbetti. Bunun üzerine Yonca S, bıçakla Engincan D. ile arkadaşları Cenk R.A, (28) Ahmet C.İ. (25) ve kavgayı ayırmak isteyen Bilge K.D'yi (23) yaraladı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet C.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Yonca S. ile arkadaşı Gaye U. (20), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.