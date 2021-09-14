Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler
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Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun'da bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarında dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan Ö.B.(29) ağır yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili Ö.B.'yi bıçaklayan T.K. (17) ile yanında bulunan ve kavgaya karıştığı ileri sürülen A.I.'yı (37) gözaltına aldı. Yaşı küçük olan T.K. Çocuk Şube Müdürlüğüne, A.I. ise Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan A.I. ve T.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Haber: Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler
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