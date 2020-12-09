Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

09.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:00
Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çarşamba ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Çarşamba ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye, Orta Mahalle Sofuoğlu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde A. S. D. ile kimliği belirsiz kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.S.D bıçakla yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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