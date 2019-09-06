Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

06.09.2019 14:18

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Öğretmen Muharrem Başer Sokak'ta karşılaşan B.A. (29) ile E.D. (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, tüfekle bir el ateş etti. Bunun üzerine E.D. de B.A'yı omzundan bıçakladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, B.A'yı Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı. E.D. ise polis tarafından yakalandı.

E.D. ile tedavisinin ardından gözaltına alınan B.A, emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA