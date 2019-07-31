Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Körfez Mahallesi'nde Erkan A. (28) ile Ercan İ. (23) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Ercan İ. yanında bulunan bıçakla Erkan A'yı göğsünden yaraladı.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildi nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA