Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2 şüpheli arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada bıçakla yaralanan 1 şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ş. ve R.Ş. adındaki 2 şahıs arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından belindeki bıçağı çıkartan R.Ş. tartıştığı R.Ş.'yi sağ bacağından bıçakla yaraladı. Yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulnas ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN