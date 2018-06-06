Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada, 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.

Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada, 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde Muhammet İlgöz (17) ile henüz kimliği belirlenemeyen Irak uyruklu 3 kişi arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda başından bıçaklanarak yaralanan İlgöz, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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