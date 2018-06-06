Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada, 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada, 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde Muhammet İlgöz (17) ile henüz kimliği belirlenemeyen Irak uyruklu 3 kişi arasında tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen olayda başından bıçaklanarak yaralanan İlgöz, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.