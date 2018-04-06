Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Irak uyruklu kişi, kavga ettiği arkadaşını bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Ahmet Mohammed Y. (20), Zeytinlik Mahallesi'nde karşılaştığı ve arasında husumet bulunan Irak vatandaşı Ahmet Abdullah Reghim Al Rufai ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Mohammed Y, Rufai'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.

112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.